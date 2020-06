Jean-Pierre Pernaut, personnalité préférée du public : "J'en suis très touché"

Jean-Pierre Pernaut a été élu personnalité télé préférée des Français dans le sondage TV Magazine réalisé avec l'institut OpinionWay. Le célèbre présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 s'est hissé au top du podium avec 23,7% des voix, une place par le passé occupée par Nagui, Stéphane Plaza ou encore Michel Cymes. Auprès de nos confrères, il s'est dit plus qu'heureux !

"J'en suis très fier et très touché. C'est la récompense du travail produit par toute l'équipe du 13h avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu'en régions", se félicite Jean-Pierre Pernaut. Car, rappelons-le, à 70 ans, celui qui a tout juste vaincu un cancer de la prostate présentait le JT depuis chez lui : "Thierry Thuiller [directeur général adjoint information du groupe TF1, NDLR] et moi-même avions décidé, en raison de mon âge et de mes récents problèmes de santé, de me mettre à l'abri pendant tout le confinement. On a donc installé un mini-studio chez moi, qui m'a permis de continuer à travailler avec la rédaction et de garder un contact permanent avec les téléspectateurs via ma rubrique 'Le 13h à la maison'."

Mais désormais, Jean-Pierre Pernaut est de retour dans les locaux de TF1. Si tout semble être plus ou moins revenu à la normale, l'époux de Nathalie Marquay et son équipe gardent une trace de cette crise. "Mais son contenu sera toujours celui d'un JT proche des gens, basé sur la vie dans les régions, assure-t-il toutefois. Le 13h est le journal des régions, ça l'était et ça le restera. Proximité est mon maître mot."

Pour information, le sondage donne Stéphane Bern deuxième personnalité télé préférée du public avec 21,6% d'opinions favorables. Nagui complète le podium, suivi par Jean-Luc Reichmann et Michel Cymes. Enfin, la sixième place est attribuée à... Cyril Lignac ! Une première pour le chef qui a proposé quotidiennement durant le confinement des recettes simples et faciles aux téléspectateurs de M6.