Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : Leur libido boostée par un aliment

Jean-Pierre Pernaut a beau avoir été opéré de la prostate après son cancer, sa libido est restée intacte ! Une aubaine qu'il doit à une technique novatrice, comme il le révélait dans Stars à nu. L'animateur phare de TF1 l'a prouvé en acceptant la proposition de Jean-Luc Reichmann de participer aux 12 coups de midi. En effet, avec sa femme Nathalie Marquay, il sera présent sur le plateau vendredi soir, le 13 février 2020, à l'occasion du prime spécial Saint-Valentin. Et à la veille de la diffusion, la Une a dévoilé un premier extrait sur ses réseaux sociaux dans lequel Jean-Pierre Pernaut et l'ancienne reine de beauté indiquent ce qui les aide à booster leur désir l'un pour l'autre.

Alors que la question "Quel aliment est réputé pour être aphrodisiaque ?" leur a été posée, ils ont tous les deux répondu "l'huître". Et Nathalie Marquay de préciser : "Parce qu'on en mange beaucoup." Une anecdote qu'a rapidement pu confirmer Jean-Pierre Pernaut, assurant de ses bienfaits. "Ça marche", a-t-il ajouté, coquin, suscitant le rire autour de lui. Laurent, le co-animateur de la soirée, explique alors cette fameuse réputation qu'on accorde à cet aliment : "Il est comme Casanova Jean-Pierre, parce qu'avant chaque conquête, il se dégustait quelques bourriches d'huîtres. C'est le zinc qui est à l'intérieur qui booste la libido, donc oui l'huître est aphrodisiaque."

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, visiblement très calés sur le sujet de l'amour, s'annoncent donc comme des candidats redoutables au sein du jeu. Ils devront notamment affronter Jazz et Laurent venus tout droit de Dubaï, mais aussi le comédien Gil Alma et sa compagne Aminata. Nul doute que les téléspectateurs se régaleront devant leurs écrans face à de nouvelles révélations croustillantes.