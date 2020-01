Jazz et Laurent bientôt de retour à la télé : Leur dernier tournage improbable

Véritables phénomènes de la télé-réalité depuis quelques années maintenant, notamment grâce à leur émission la JLC Family, Jazz et Laurent ont vraisemblablement tapé dans l'oeil d'un animateur emblématique du PAF français. Il s'agit de Jean-Luc Reichmann. Alors qu'il prépare activement son émission des 12 Coups de midi consacrée à la Saint-Valentin, il a invité le célèbre couple à se prêter au jeu sur le plateau de TF1. Les jeunes parents de Chelsea et Cayden ont donc temporairement quitté leur domicile de Dubaï pour retrouver la France.

Sur Instagram mardi 28 janvier, Laurent a partagé quelques clichés des coulisses du tournage sur lesquels il apparaît tout sourire au côté de la jolie brune, mais aussi de la petite soeur de cette dernière, la chanteuse Eva Queen. Également conviés à répondre aux questions de Jean-Luc Reichmann et son acolyte Zette, le comédien Gil Alma et son épouse Aminata, ainsi que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. "Merci mon ami @jean.luc.reichmann pour l'invitation pour les 12 Coups de coeur, c'était super, merci d'être toi. On se retrouve le 14 février en prime time sur TF1 pour une bonne Saint-Valentin tous ensemble", indique Laurent en légende de sa publication. Et de conclure en taclant gentiment Jazz : "PS : Jazz sait enfin qui est Jean-Pierre Pernaut."

Ce retour sur les petits écrans n'a pas manqué de ravir les internautes, qui se sont empressés de commenter en masse et de faire part de leur impatience avant la diffusion. Il faut dire que ces derniers temps, Jazz et Laurent ont enchaîné les coups durs entre la fausse couche de l'ancienne candidate des Anges, les accusations d'arnaque et les critiques violentes dont ils ont fait l'objet.