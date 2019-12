Jean-Luc Reichmann et Zette "plus qu'amis" : "C'est moi son mec dans la vie !"

Chaque midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann anime son célèbre jeu Les 12 coups de midi. Depuis presque dix ans, l'animateur assure donc un rendez-vous immanquable pour les fidèles téléspectateurs, qui ont vu passer des champions emblématiques, comme Paul ou Xavier. Mais les candidats et Jean-Luc Reichmann sont loin d'être les seules stars du programme. En effet, que serait-il sans la voix off qui répond au nom de Zette et qui est là pour apporter quelques éclaircissements sur les réponses aux questions ?

En plus de se rendre indispensable pour les fans du show, Zette (de son vrai nom Isabelle Benhadj) l'est également pour Jean-Luc Reichmann, bien qu'elle soit arrivée en 2011 pour remplacer Véronique Le Nir. Et pour cause, l'interprète de Leo Matteï la côtoie depuis de nombreuses années. Ensemble, ils ont développé une belle amitié, comme il l'a confié à Femme Actuelle. "On a commencé la radio ensemble. Zette est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Fun Radio Paris alors qu'elle était animatrice là-bas. C'était en 1987. On est amis depuis 32 ans !"

D'ailleurs, ils sont tellement proches qu'ils n'hésitent pas à passer du bon temps en dehors des plateaux de tournage. "Cet été, nous sommes partis à un festival ensemble, on a passé une semaine de vacances ensemble. On partage des choses, on est potes, on se connaît par coeur. Elle connaît ma famille, elle a trois enfants... C'est moi son mec dans la vie ! On sent que nous sommes très proches, c'est une vraie complicité entre elle et moi", assure-t-il. Et de poursuivre : "Je sais comment elle respire, je sais quand elle est réveillée, je sais à sa coupe de cheveux si ça va, je sais qu'elle est en vélo électrique, je sais que les enfants c'est sa vie, qu'elle a un chien à trois pattes de la SPA... C'est plus qu'une amie." Une belle complicité qui fera sans doute les beaux jours de TF1 encore quelque temps.