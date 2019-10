Xavier (Les 12 Coups) change de tête : sa nouvelle coiffure fait sensation

Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Xavier ? Ce jeudi 3 octobre 2019, Jean-Luc Reichamnn a partagé une photo de l'ancien Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1) accompagné de sa petite amie Laure. Et le jeune homme de 29 ans est difficilement reconnaissable !

Lors du Match de l'été des 12 Coups de midi diffusé fin août, Xavier avait annoncé que sa petite amie et lui allaient partir en voyage. Très proche de lui, l'animateur Jean-Luc Reichmann a eu de ses nouvelles, qu'il a partagées avec ses abonnés sur Instagram. Des news de Xavier et Laura de leur tour du monde ! Ils sont aux États-Unis... MAIS... Xavier a coupé ses cheveux J'ai besoin de connaître votre avis. Comment le trouvez-vous alors ⁉️", a-t-il commenté sa publication. À côté, on peut découvrir la fameuse photo du beau brun et de sa moitié. Et stupeur, il a les cheveux courts.

Xavier était reconnaissable entre mille grâce à sa chevelure mi-longue. C'est donc le choc en découvrant ce cliché. Mais il faut reconnaître que cette nouvelle coiffure lui va très bien. La plupart des abonnés de Jean-Luc Reichmann l'ont d'ailleurs validée.

Pour rappel, Xavier avait participé à l'émission Les 12 Coups de midi pour la première fois en 2013. Il avait récolté pas moins de 335 856 euros en 76 participations. Le public l'avait ensuite retrouvé dans Questions pour un champion sur France 3, en juin 2019. Il avait gagné 32 800 euros, une somme non négligeable même si elle est loin de celle remportée sur la première chaîne. Grâce à cela, il peut visiter plusieurs pays avec Laura.