Jean-Luc Reichmann dévoile le visage de Zette des 12 Coups de midi

Le 27 juillet, Jean-Luc Reichmann a fait une belle surprise à ses abonnés sur Instagram !

Alors qu'il désirait célébrer la Sainte Nathalie (sa femme s'appelle Nathalie), l'animateur des 12 Coups de midi sur TF1 a pris la pose avec quelques amis... dont Isabelle, que le grand public connaît en tant que Zette, la voix off de l'émission de la Une !

"Dicton du jour. A la Sainte Nathalie, on est que le 27 (vingzette), mais on est entre amis... Bonne fêtes à toutes !", a écrit Jean-Luc Reichmann en légende d'une photo de groupe où l'on retrouve la pétillante Zette à sa gauche.

Le 25 mai, en plein Festival de Cannes, Jean-Luc Reichmann mettait déjà Zette à l'honneur dans Les 12 Coups de midi sur TF1. Pour les 58 ans de son amie, l'animateur de 58 ans lui aussi avait lancé à l'antenne alors qu'il tenait un gros bouquet de fleurs dans ses bras : "Je voudrais décerner personnellement ma Palme d'or à un être extraordinaire, un être hors du commun parmi notre équipe. Depuis des décennies, des siècles, elle me soutient. C'est aujourd'hui son anniversaire. Dans la vraie vie, elle s'appelle Isabelle. C'est ma Zette, mon aimée." Et d'ajouter avec panache : "Pour votre anniversaire, c'est une grande première, nous allons révéler aux Français la vraie identité de Zette. Mesdames et messieurs, je vais aller la voir en chair et en os et lui offrir ce bouquet !"

Après cette tirade enflammée, Jean-Luc Reichmann s'était dirigé vers les coulisses et avait rejoint la petite cabine où l'attendait Zette... de dos et cachée derrière une perruque rouge. On y était presque !