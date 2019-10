Léo Matteï : Tournage annulé brutalement, Jean-Luc Reichmann raconte

Une fois de plus, Léo Matteï fait le plein de guests pour sa saison 7, dont la diffusion est prévue pour 2020. Les téléspectateurs de TF1 auront notamment le plaisir de retrouver le chanteur Lenni Kim, Florence Pernel, Sagamore Stévenin et Solène Hebert. Les aventures du commandant seront découpées en quatre épisodes, qui comporteront deux grandes enquêtes. Lors de la première, Léo Mattéï retrouvera une amie de longue date (Florence Pernel) et sera davantage troublé car son jeune fils (Lenni Kim) est un proche d'une victime de crime. Pour la seconde, Léo Mattéï sera amené à faire la rencontre d'un jeune autiste, témoin d'un meurtre. Un témoin d'autant plus difficile à approcher et à faire parler qu'il est sous la coupe de son père violent (Sagamore Stévenin).