Tous en cuisine : Cyril Lignac annonce une terrible nouvelle aux téléspectateurs

La recette du succès, Tous en cuisine la doit à un charmant cocktail de roucoulades, de fou rire et de scandales. En l'espace de quelques semaines, Cyril Lignac a été le témoin des tendres attentions d'Angunn et de son époux Christian, des éclats de voix et de l'hilarité de Cristina Cordula et des dérapages racistes d'Adil Rami – qui a préféré insulter le public plutôt que de s'excuser. Voilà sans doute pourquoi l'émission manquera aux téléspectateurs. Mais pas de panique. Nul doute que nous retrouverons notre cuistot à l'accent chantant très vite dans un épisode de Sucrément Bon – sur Téva – ou du Meilleur Pâtissier. Et en attendant... tous aux fourneaux !