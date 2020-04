Cyril Lignac : Bouleversé en direct par sa soeur Céline, aide-soignante

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, de nombreuses personnalités se sont déjà mobilisées pour rendre hommage aux soignants. En première ligne face au virus, ces derniers doivent effectuer leur travail et sauver des vies dans des conditions précaires, marquées notamment par une pénurie de masques. Une situation dramatique qui touche forcément Cyril Lignac, dont la soeur Céline est infirmière puéricultrice.

Partageant une photo d'elle en blouse, Cyril Lignac a écrit quelques tendres mots sur Instagram pour remercier sa soeur d'avoir eu le temps de passer jeudi 2 avril 2020 dans son émission quotidienne, Tous en cuisine (M6), où il montre comment faire plusieurs recettes faciles en direct. "Une grande émotion d'avoir ma soeur infirmière et ses collègues des urgences du CHU de Montpellier dans l'émission ! Un grand respect au corps médical ! Tellement fier de toi ma petite soeur... Respect pour ton dévouement, ta passion et ta bienveillance au service des autres", a-t-il partagé.

Le chef français a été submergé par l'émotion, alors même qu'il réalisait des blinis de pomme de terre à la truite fumée et un clafoutis aux poires. "Je vais vous présenter ma soeur qui est au front et qui travaille tous les soirs, toutes les nuits, tous les jours au quotidien dans cet hôpital. En direct avec ma soeur : ça va Céline ? Je n'ai pas l'habitude de te voir comme ça", a-t-il annoncé au moment où elle s'est jointe à lui. Dans l'émission de cuisine, Céline Lignac a rappelé les consignes de confinement, tout en ayant quelques mots pour son frère : "Pour moi t'es le meilleur ! On t'embrasse."

De quoi émouvoir l'acolyte de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier (M6). "Je suis complètement perturbé ce soir, c'est l'émotion, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma soeur et la savoir au front, à travailler dur comme ça, c'est une belle fierté", s'est-il ému.