Cyril Lignac : Pour Noël, il dévoile une rare photo de sa soeur, son sosie

Qui dit réveillon de Noël dit grand festin ! Un jeu d'enfant pour Cyril Lignac, qui a passé le 24 et le 25 décembre en famille, comme la plupart des gens. Pourtant, cette année, le chef cuisinier a délégué une partie de son activité à sa petite soeur, Céline. Et il ne lui a pas confié n'importe quelle tâche... en effet, cette dernière a dû réaliser la traditionnelle bûche de Noël. Il semblerait d'ailleurs que le talent culinaire soit de famille puisque la jeune femme a parfaitement relevé le défi. L'occasion pour l'acolyte de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier (M6) de prendre le chef-d'oeuvre et son auteure en photo et de poster le tout sur son compte Instagram.

"Et la meilleure bûche du monde est faite par ma petite soeur !", commente-t-il en légende du cliché sur lequel cette dernière montre fièrement sa bûche, large sourire aux lèvres. Sur le célèbre réseau social, cet instantané n'est pas passé inaperçu. En quelques minutes seulement, les abonnés du cuisinier se sont tous mis d'accord sur un point : sa soeur lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

En effet, entre le regard et le sourire, l'air de famille est incontestable. Parfaitement apprêtée pour les fêtes, la jeune femme arbore un joli vêtement rouge et prend la pose aux côtés d'une petite fille chez qui on peut également percevoir un air de famille, mais dont on ne connaît pas l'identité.