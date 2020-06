Audrey Crespo-Mara très émue : ses bouleversants adieux en direct

Séquence émotion vendredi 26 juin 2020 sur LCI. Audrey Crespo-Mara a fait ses adieux. Après deux ans à la présentation de son émission Audrey & Co, la journaliste a appris que son show était déprogrammé. Elle a tenu à remercier toute son équipe.

"Un grand merci aux équipes. Tout d'abord à celles qui se trouvent sur le plateau ici même, avec qui j'ai passé deux années passionnantes. Un grand merci mes chers Mounia [Monia Kashmire, NDLR], Thierry [Thierry Moreau], Gérald [le docteur Gérald Kierzek] et Franz [Franz-Olivier Giesbert]. Un grand merci à vous pour votre pertinence et votre générosité. Voilà, on a passé deux années merveilleuses et je pense que vous l'avez compris, vous qui nous regardez depuis deux ans. Merci", a-t-elle tout d'abord déclaré.

Particulièrement en beauté pour cette dernière, l'épouse de Thierry Ardisson a été saluée par ses collègues pour son professionnalisme et son élégance. La journaliste de 43 ans a ensuite remercié les autres éditorialistes du programme parmi lesquels, entre autres, Jean-Michel Aphatie, Daniel Cohn-Bendit, Elizabeth Martichoux.

Audrey Crespo-Mara a également salué la régie et la rédaction. C'est alors que sa voix s'est mise à trembler à cause de l'émotion : "Et puis un grand merci aux trois perles qui m'ont accompagnée pendant ces deux années, chaque jour et à pas d'heure." Elle les a surnommés les Peaky Blinders, du nom de la série et elle a souligné leur "bienveillance de chaque instant", "leurs rires et leurs fous rires".

C'est le vendredi 29 mai 2020 qu'Audrey-Crespo Mara avait annoncé que son émission s'arrêtait. Sur Twitter, elle avait écrit : "Après deux saisons passionnantes, Audrey & Co va s'arrêter. Merci à toute l'équipe et merci à vous qui nous regardez au quotidien et en avez fait un beau succès ! Nous serons présents pour vous informer avec le même engagement et le même enthousiasme jusqu'à fin juin !" Elle avait aussi fait savoir qu'elle serait très prochainement de retour et qu'elle travaillait sur des projets avec la direction de l'information du groupe TF1.