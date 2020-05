Audrey Crespo-Mara annonce l'arrêt de sa quotidienne sur LCI

Figure incontournable du groupe TF1 depuis plus de vingt ans maintenant, la journaliste Audrey Crespo-Mara avait rejoint les équipes de LCI à partir de 2007 et menait depuis 2018 sa propre émission quotidienne nommée Audrey & Co. Chaque matin, de 9 heures à 11 heures, elle dynamisait le réveil des Français avec une bonne humeur contagieuse mais, malgré de bonnes audiences, la journaliste de 43 ans a décidé de rendre les armes après deux ans d'antenne.

Sur Twitter vendredi 29 mai 2020, la jolie blonde de 43 ans a elle-même révélé qu'Audrey & Co ne sera pas reconduite à la rentrée prochaine. "Après 2 saisons passionnantes, Audrey & Co va s'arrêter. Merci à toute l'équipe et merci à vous qui nous regardez au quotidien et en avez fait un beau succès ! Nous serons présents pour vous informer avec le même engagement et le même enthousiasme jusqu'à fin juin !", a-t-elle écrit. Dans un deuxième post, l'épouse de Thierry Ardisson a confié être en train de préparer activement la suite de sa carrière. "De mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour dévoiler les projets sur lesquels je travaille avec la Direction de l'Information du Groupe TF1".

Reste qu'Audrey Crespo-Mara a fait beaucoup de déçus avec cette nouvelle. "NON !!! C'est une plaisanterie...", "Je regrette déjà l'émission. Un éventail de sensibilités politiques donnant des échanges d'idées polis et des rires joyeux", "Quel dommage", "Votre émission était excellente, où la qualité et la bonne humeur étaient au rendez-vous tous les matins", se désole-t-on en commentaire.

Pour rappel, l'an dernier la journaliste avait aussi fait ses cartons en quittant la station Europe 1.