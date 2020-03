Audrey Crespo-Mara: Son dispositif pour protéger Thierry Ardisson du coronavirus

Depuis le 17 mars 2020, les Français sont invités à se déplacer le moins possible afin d'éviter que le coronavirus ne se propage davantage. Si les tournages de nombreuses émissions ont été stoppés, ce n'est pas le cas de celle d'Audrey Crespo-Mara, baptisée Audrey & Co et diffusée sur LCI. La présentatrice de 43 ans assure trois heures de direct chaque matin afin de continuer à informer les téléspectateurs. Mais, au vu du contexte actuel, elle prend de grandes précautions afin de ne pas contaminer son mari Thierry Ardisson et ses deux garçons (nés d'une précédente relation) comme elle l'a confié à TV Mag.

En rentrant chez elle, Audrey Crespo-Mara fait en effet bien attention à tout sécuriser sur son passage. Chaque jour, elle a donc son petit rituel : "Dès que je rentre du boulot, je me douche longuement, et je nettoie tout, téléphone, ordinateur... J'essaie de ne rien oublier." Quand elle n'est pas sur son lieu de travail, elle essaie de s'occuper au mieux de son époux et de ses enfants. "Je refuse qu'ils sortent. Je ne veux pas qu'ils prennent de risques inutiles. Je fais les courses et leur apporte ce dont ils ont besoin. De toute façon, je ne leur laisse pas le choix", a-t-elle précisé. Elle doit aussi, comme tous les parents, veiller à ce que ses fils continuent à faire leurs devoirs. Et ce n'est pas tous les jours facile : "Normalement, c'est moi qui m'en occupe. Mais ce n'est pas simple. On ne s'improvise pas enseignant. Mon fils aîné, qui a 17 ans, aide heureusement son petit frère qui a 14 ans. Mais pour l'instant, l'emploi du temps est assez léger... Il faut qu'on s'y mette vraiment. Qu'on fasse un emploi du temps, qu'on ritualise le quotidien."

Les règles à suivre chez LCI

Audrey Crespo Mara n'oublie pas ses autres proches. Elle prend également le temps d'appeler ses parents tous les jours et téléphone le plus souvent possible à son frère qui est médecin généraliste à Epernay. "Lui est vraiment en première ligne. C'est d'abord à lui que je pense quand j'applaudis les soignants à 20 heures depuis ma fenêtre. C'est mon héros", a-t-elle expliqué. Puis elle a rappelé qu'il était important que chacun reste chez soi afin que la situation se rétablisse le plus rapidement possible.

En attendant, Audrey Crespo-Mara doit suivre des règles strictes en arrivant sur son lieu de travail: "Prise de température pour tout le monde en arrivant le matin. Distributeurs de savons et de gels hydroalcooliques. Masques pour ceux qui travaillent en régie, c'est un lieu confiné. Distances de sécurité respectées en plateau. Des équipes restreintes, plus espacées mais encore plus soudées." Afin de limiter les contacts, l'équipe n'a plus de maquilleur et de coiffeur qui la chouchoute avant de prendre l'antenne. "Avant de nous quitter, ils nous ont appris, tant bien que mal, à faire tout ça tout seuls. On les regrette déjà", a-t-elle raconté amusée. Il y a également moins d'intervenants qui se rendent sur le plateau.

Vous l'avez donc compris, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.