Audrey Crespo-Mara : 10 mois de prison avec sursis pour son harceleur

C'est une victoire pour Audrey Crespo-Mara, célèbre journaliste, présentatrice du journal télévisé et femme de Thierry Ardisson. Victime du youtubeur Isadora Duncan, qui l'attendait devant son travail plusieurs fois par semaine plusieurs mois durant, la journaliste a décidé en mai dernier de saisir la justice. Placé en garde à vue le mardi 7 mai 2019, au commissariat du 15e arrondissement de Paris, l'homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris, le 30 octobre dernier. Six mois de prison avec sursis ont été réclamés par la procureure ainsi qu'une mise à l'épreuve de deux ans. Mais le jugement qui est finalement tombé mercredi 4 décembre 2019 s'est révélé plus lourd...

Selon le site de Jean-Marc Morandini, Marc Rylewski, de son véritable nom, a été condamné par la dixième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris à dix mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Il devra également indemniser la partie civile et verser une amende de 1 500 euros et une somme globale de 5 500 euros. Il a bien sûr interdiction formelle de s'approcher d'Audrey Crespo-Mara.

L'homme, qui s'était auto-proclamé "journaliste des Gilets jaunes" fin 2018, s'était rapidement fait une réputation sur la Toile grâce à ses vidéos dans lesquelles il interpellait brutalement diverses personnalités (acteurs, présentateurs, journalistes...) en pleine rue. Des rencontres forcées, filmées et diffusées sur les réseaux. Laurent Ruquier, Laurent Baffie, Isabelle Morini-Bosc, Christian Estrosi, Michel Denisot, Bernard Tapie, Jean-Michel Apathie et Audrey Crespo-Mara font partie des nombreuses victimes d'Isadora Duncan.

Particulièrement chamboulée par ce harcèlement, Audrey Crespo-Mara avait publié une vidéo dans laquelle elle s'adressait au youtubeur. "Vous êtes épuisant. Cela fait trois semaines que vous me harcelez, en bas de chaque endroit où je suis", s'énervait-elle en début d'année. Aujourd'hui, la présentatrice de 43 ans peut souffler : son harceleur ne devrait plus lui poser de problème...