Remplaçant de Jean-Pierre Pernaut : les noms de ceux qui pourraient lui succéder

"À mon poste, il faut quelqu'un qui s'intéresse aux gens et à leurs préoccupations", a confié Jean-Pierre Pernaut au Figaro le 16 septembre 2020. Le journaliste de 70 ans qui a décidé de quitter la présentation du JT de 13h de TF1 le sait, celui qui lui succédera aura une grande responsabilité. D'ailleurs, des noms circulent déjà...

"Thierry Thuillier m'a demandé d'aider le futur présentateur, s'il en a besoin et s'il se pose des questions, à lui expliquer la logique du JT. Et je le ferai volontiers, quel que soit le candidat retenu par la direction. J'ai envie d'un vrai passage de témoin", a poursuivi JPP lors de cet entretien. Mais qui cela pourrait-il bien être ?

Ce que l'on sait déjà, c'est que ce ne sera a priori ni Jacques Legros, actuel joker de Jean-Pierre Pernaut qui est âgé de 69 ans, ni l'ex-présentateur du JT suisse Darius Rochebin, qui travaille pour LCI.

Une star de TF1 pour prendre la relève ?

Selon Le Parisien, certains grands journalistes du groupe TF1 pourraient reprendre le flambeau, c'est le cas de Julien Arnaud (46 ans) qui est déjà le joker de Gilles Bouleau ou Audrey-Crespo Mara, déjà joker du JT et qui est aux commandes du portrait de la semaine dans Sept à huit sur TF1. Un autre nom, moins connu du grand public, est évoqué, celui de Dominique Lagrou-Sempère qui incarne déjà le 13h et qui a pour qualité de présenter Au coeur des régions sur LCI, un programme dont la ligne éditoriale est en adéquation avec celle du JT de JPP.

David Pujadas, qui est sur LCI et qui connaît bien les JT puisqu'il a présenté celui de France 2 pendant quinze ans, serait un bon candidat. Tout comme Pascale de La Tour du Pin, star de la matinale sur LCI, qui pourrait aussi amener un vent de fraîcheur.

Un successeur issu de la concurrence ?

Quatre noms ont été cités par Le Parisien : Thomas Sotto et Laurent Delahousse (actuel présentateur du JT de France 2), mais aussi Christophe Delay et Alain Marschall de BFMTV qui ont "une forte proximité avec la France des Territoires" comme l'écrivent nos confères. Un sacré atout, car comme l'a fait savoir Jean-Pierre Pernaut dans une vidéo postée le 15 septembre 2020 sur Twitter, le journal de 13h devrait garder sa ligne éditoriale qui est très accès sur les régions et l'artisanat. "Quel que soit leur choix pour prendre le relais, je suis certain que Gilles Pélisson, patron de TF1, et Thierry Thuillier, patron de l'information auront à coeur de maintenir le journal dans la même logique de proximité avec vous, avec les Français, avec les régions qu'on aime tant", avait-il déclaré.