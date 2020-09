Stars des JT et adieux : PPDA, Claire Chazal... vidéo de leur dernier journal

Les adieux de David Pujadas en 2017

Le 8 juin 2017, après plus de quinze ans de bons et loyaux services, le journaliste de 52 ans tire sa révérence sous les applaudissements. Entouré de ses collaborateurs Nathalie Saint-Cricq, François Lenglet et Étienne Leenhardt, il a eu droit aussi à un hommage de la régie et a déclaré : "Je suis navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots parce que c'est le dernier journal que j'aurai eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête et, une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous partager mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique, je l'espère, à votre service." C'est alors que le plateau du JT a été envahi par ses collègues. Il a ensuite conclu : "Je souhaite bonne chance et bonne route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présente pour aller encore plus haut."