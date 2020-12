Jean-Pierre Pernaut, son discours d'adieux impossible : "J'ai encore mis 15 papiers à la poubelle"

C'est le grand jour. Une énorme page s'apprête à se tourner pour Jean-Pierre Pernaut. Vendredi 18 décembre 2020, il présentera son dernier JT de 13h de TF1, après avoir été à sa tête pendant trente-trois ans. Il ne pourra quitter son poste emblématique sans faire un discours d'adieu. Et il lui donne du fil à retordre !

Jeudi 17 décembre, l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) est revenue sur son départ. Présente autour de la table des chroniqueurs, sa femme Nathalie Marquay n'a pas caché que le présentateur de 70 ans avait bien du mal à écrire son discours tant il est ému et appréhende son dernier jour. "Ça fait plus de dix jours, tous les soirs que je lui dis : 'Mais qu'est-ce que tu fais ? Va te coucher, t'es fatigué.'. Il me répond : 'Non, il faut que je fasse mon discours.' Il écrit à la main, après, je le vois, il jette à la poubelle. Après il tape sur l'ordinateur, puis il dit : 'Non, c'est trop long, non, c'est pas touchant, non, c'est pas possible, je jette.' Il se prend la tête. Il se couche à 1h du matin, alors qu'il est crevé, il a des dizaines de réunions en ce moment, des photos, des autographes, des interviews, il n'arrête pas...", a confié Miss France 1987. Des propos confirmés par le principal intéressé.

Jean-Pierre Pernaut, contacté en visio, a admis auprès de Cyril Hanouna qu'il était "épuisé par cette semaine". Et il a précisé : "Ce n'est pas fini parce que j'ai encore mis quinze papiers à la poubelle ce soir... Je veux simplement dire au revoir, remercier les gens... Que voulez-vous que je dise ?" Quoi qu'il dise, nul doute que les téléspectateurs seront émus avant qu'il ne rende l'antenne une dernière fois. Nathalie Marquay et lui l'étaient en tout cas quand des images de leur mariage ont été dévoilées.

Les projets de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre Pernaut s'est aussi confié aux lecteurs du Parisien. Interrogé sur son état d'esprit à quelques heures de faire ses adieux, il a déclaré : "Je suis partagé entre la fierté d'avoir un journal qui fait autant d'audience. Et une trouille épouvantable de la dernière journée. Il y aura un journal spécial, mon équipe m'a préparé des surprises. Est-ce que je serai submergé par l'émotion ou pas ? Je ne prends pas ma retraite, mais c'est toujours très émouvant de quitter son boulot et une équipe avec qui on travaille depuis si longtemps"

S'il quitte le JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut ne prend en effet pas sa retraite et a déjà des projets en boîte, parmi lesquels une nouvelle émission sur LCI et la plate-forme JPPTV. "Le 9 janvier, à la mi-journée, je démarre sur LCI Jean-Pierre et vous. Chaque semaine, pendant une heure, je vais faire parler des Français sur l'actualité, en duplex depuis chez eux. Avec quelques journalistes, on essaiera de répondre à leurs questions. Et le 18 décembre, on lance mon site Internet, JPPTV. fr. Ce sera une sorte de Netflix des régions, où sera disponible gratuitement l'extraordinaire bibliothèque de sujets qu'on a tournés depuis trente-trois ans. Certains de nos 15 000 reportages montrent la richesse de notre patrimoine, notre gastronomie, notre artisanat, nos produits de terroir... Et permettent de découvrir des lieux magnifiques. Ce coup d'oeil en arrière est intéressant, car on voit la France rurale évoluer", a-t-il détaillé. Il envisage également d'écrire une nouvelle pièce de théâtre avec sa chère et tendre Nathalie. En attendant, son public pourra dévorer les pages de ses mémoires baptisées 33 ans avec vous et qui devraient sortir le 11 février 2021.

Ses fans l'ont donc compris, Jean-Pierre Pernaut n'envisage pour l'heure pas de prendre définitivement sa retraite. "Je pense que j'arrêterai définitivement quand je n'aurais plus du tout envie de travailler. Je ne me sens pas vieux", a-t-il conclu.