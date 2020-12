Jean-Pierre Pernaut appréhende énormément son dernier 13h : "J'ai envie de pleurer"

Il faudra bientôt dire au revoir à une institution de l'histoire de la télévision. Le vendredi 18 décembre 2020, pour clôturer l'année scolaire, Jean-Pierre Pernaut présentera pour la toute dernière fois le journal de 13h, sur TF1. Et fatalement, l'animateur appréhende énormément ce moment. C'est ce qu'il avoue, sous les caméras de Sept à Huit, en évoquant la fin de sa carrière. "J'ai peur, explique-t-il. Je suis émotif. Je reçois des quantités de message de gens qui me disent 'Jean-Pierre ne partez pas, Jean-Pierre on va pleurer'. Du coup, si ils me disent qu'ils vont pleurer, les gens, j'ai envie de pleurer avec eux. Donc j'appréhende ce journal. Pas parce que je vais l'arrêter, mais pour l'émotion qu'il va me donner."

Finalement, j'ai bien fait d'arrêter ou pas ?

Après avoir passé trois décennies vissé sur son siège, sur la première chaîne, Jean-Pierre Pernaut va passer le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau. Une mission qui ne risque pas d'être aisée, le public étant particulièrement attaché à la figure actuelle du journal de 13h. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour son ultime apparition ? Il semblerait que lui-même ne le sache pas ! "C'est ma famille TF1, le journal, les correspondants en région, explique-t-il. C'est des gens avec qui ont est tous les jours. Ils se donnent corps et âme pour le journal, moi aussi. Je vais me sentir un peu tout seul. Ca fait quinze jours que j'écris des trucs tous les soirs. Ma poubelle à la maison est pleine. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Finalement, j'ai bien fait d'arrêter ou pas ? J'aurais pu tenir un petit peu... mais je rigole. Ce n'est pas vrai. A moins que... regardez bien le journal du 18 à la fin. Et si je disais 'Et si c'était une blague ?'"