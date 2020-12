Nathalie Marquay responsable du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT ? "On m'en veut"

Le 18 décembre 2020, TF1 devrait réaliser des audiences encore plus belles lors de la diffusion du JT de 13 heures. Ce jour-là, Jean-Pierre Pernaut présentera sa dernière émission après en avoir pris les commandes pendant trente-trois ans. Un moment qui s'annonce riche en émotions pour les téléspectateurs qui appréciaient beaucoup le style du présentateur de 70 ans. Beaucoup en ont donc voulu à sa femme Nathalie Marquay (53 ans) de se réjouir de sa décision de partir.

Une grande page va prochainement se tourner pour Jean-Pierre Pernaut. Avant les vacances de Nöel, il présentera son dernier JT et selon Nathalie Marquay, son époux est "très stressé", même si lui dit le contraire. C'est lors du confinement que le papa de Lou (18 ans) et Tom (17 ans) a pris la décision de lever un peu le pied, notamment à cause de ses soucis de santé ces dernières années. Il a notamment combattu un cancer de la prostate et a pu compter sur Miss France 1987 (qui s'est battue contre une leucémie quand elle avait 30 ans) pour l'épauler. "Quand on épouse un 'vieux', enfin un homme qui a dix-sept ans de plus que vous, on a tendance à le protéger. Nathalie me protège, me surveille, me surprotège , peut-être aussi, mais c'est bien. (...) Elle m'a sauvé la vie en me disant d'aller voir un cardiologue", a confié le présentateur prochainement remplacé par Marie-Sophie Lacarrau.

Nathalie Marquay n'a donc pas caché sa joie de voir Jean-Pierre Pernaut céder sa place au JT, un enthousiasme qui a dérangé certains téléspectateurs. "Il y a beaucoup de gens qui m'en veulent. Dans la rue on me le dit souvent. Moi j'assume de me réjouir de cette décision, d'être un peu égoïste ne ne pensant qu'à sa santé et de se retrouver en famille", a expliqué la jolie brune.

Elle ne pourra toutefois pas profiter de son mari à 100%. S'il a accepté de quitter le JT, il n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Parmi ses projets, il présentera notamment une émission interactive baptisée Jean-Pierre et vous sur LCI, tous les samedis, à partir du 9 janvier 2021.

