Jean-Pierre Pernaut et le cancer : sévèrement critiqué, il répond au détracteur

Vendredi soir, le premier numéro de Stars à nu a rencontré un franc succès puisque TF1 est arrivé en tête des audiences pour la soirée avec près de 3,7 millions de téléspectateurs. Le nouveau divertissement produit par Arthur et présenté par Alessandra Sublet, et consacré à la cause du dépistage du cancer du sein, du testicule et de la prostate, invitait une brochette d'animateurs à se dénuder sur la scène du Lido à Paris. Très touché par cette initiative, Jean-Pierre Pernaut s'est toutefois contenté d'intervenir au cours de l'émission pour témoigner de son expérience avec le cancer, sans retirer ses vêtements.

Après la diffusion, l'animateur du JT de la Une s'est empressé d'adresser un message aux équipes du programme sur Twitter. "Merci à toi Alessandra Sublet pour ta bonne humeur et ton enthousiasme avec Chris Marques !!! Bravo Arthur pour avoir porté ce beau projet. Immense coup de chapeau à toutes nos Stars à nu ! Ils ont été formidables. Et vive la vie !" Un post sympathique qui a pourtant mis en rogne un internaute. "Ce n'est pas un 'beau projet', c'est un projet dangereux, inutile, racoleur, désinformant les populations. Je ne comprends pas l'inertie du CSA. Vous faites n'importe quoi pour de l'audience. Le dépistage de la prostate n'est PLUS recommandé", s'agace cet anonyme dont le compte est dédié au cancer.

Ce commentaire, Jean-Pierre Pernaut ne pouvait pas le laisser passer. S'est alors ensuivi un vif échange avec son interlocuteur. "J'ai trop de copains morts pour ne pas avoir dépisté à temps un cancer de la prostate pour ne pas être d'accord du tout", a répliqué l'époux de Nathalie Marquay avant de poursuivre en assurant que le dépistage précoce de son propre cancer l'avait sauvé. Une information que l'internaute remet justement en cause. "Votre petite expérience n'est que la vôtre. J'ai hélas celle d'hommes en tentatives de suicide à cause d'un diagnostic inutile. Vous ne savez absolument pas si le dépistage vous a sauvé." Une ultime remarque qui a valu à Jean-Pierre Pernaut de se retirer du débat. "Votre ton comminatoire ne me plaît pas. (...) Quant à mon expérience, vous pouvez la mettre en doute. Mais moi je la connais. Allez ! Bon dimanche."