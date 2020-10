Lou Pernaut filme en live sa famille, son frère la rembarre : "Je suis à poil"

Le reconfinement s'annonce long pour la famille Pernaut. Et pour cause, Lou, la fille du présentateur de TF1 et Nathalie Marquay, risque bien de ne pas les lâcher d'une seule semelle. Elle a déjà commencé vendredi 30 octobre en organisant un live Instagram dans la matinée. L'adolescente de 17 ans a décidé de partager avec ses abonnés quelques instants de son quotidien avec ses parents et son frère Tom. Mais ce dernier n'était visiblement pas d'humeur à se mettre en scène.

En effet, sur les images, Lou se balade dans sa maison où se trouvent des équipes de tournage pour C8 et croise en premier lieu son père, Jean-Pierre Pernaut. Sans se rendre compte de l'activité de sa fille, il lui demande tout naturellement si son frère de 16 ans est prêt à commencer sa journée, laquelle est déjà bien entamée étant donné qu'il est 11h au moment du live. Le journaliste est donc alors très surpris lorsqu'elle lui annonce... qu'il dort encore. "Il faut qu'il bosse, il a un contrôle lundi et un contrôle mardi !", rappelle-t-il alors.

La communauté de Lou l'incite alors à aller le réveiller en direct. En se dirigeant vers sa chambre, on l'entend dire : "Papa veut que tu te lèves et il y a un tournage à la maison en plus." Une phrase qui ne semble pas le motiver. "Il s'en fout", précise d'ailleurs Lou. Finalement, Tom réagit et, sans qu'on le voit, fait comprendre à sa soeur de la laisser tranquille : "Je suis à poil tu veux que je me lève devant tout le monde ?!"

Lou est ensuite retournée dans sa chambre. L'histoire ne dit pas si Tom s'est levé pour se mettre à réviser car sa soeur avait une autre histoire à gérer : les accusations de racisme qui la visent. Dans ce même live, elle a pris la parole pour se défendre.