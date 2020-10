Jean-Pierre Pernaut, sa fille Lou accusée d'être raciste : elle s'explique et réagit dans un live

Comme ses parents, Lou Pernaut n'a pas la langue dans sa poche. Vendredi 30 octobre 2020, la jeune fille de 17 ans ne s'attendait certainement pas à devoir nier le fait d'être raciste. De graves accusations proférées par une personne sur les réseaux sociaux, qui est aux commandes du compte @iamlxny.

La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay n'allait pas se laisser faire et, au cours d'un live Instagram, elle a décidé de tout balancer. "Il y a des gens ils parlent, ils disent que je suis raciste alors que je suis la personne la moins raciste du monde. Je ne devrais pas calculer ce genre de débilité profonde. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne la juge pas", explique-t-elle. Et de rapporter les propos choquants de son détracteur : "Le mec il commence à dire dans un live hier que j'aurais dit que c'est lui qui a apporté le coronavirus en France, tout ça parce qu'il est d'origine asiatique alors que pas du tout ! Il dit que j'aurais aussi dit qu'il devait retourner dans son pays".

Il ne faut pas me faire chier

Blessée, Lou Pernaut prévient : "Faut pas me chauffer car si je m'énerve ça peut partir loin et moi je ne veux pas d'embrouilles. On m'insulte alors que je n'ai rien fait. Mais au final ça me fait plus de la peine pour lui que pour moi car je n'ai pas besoin d'insulter pour me sentir supérieure. Je ne vais pas t'insulter mais il ne faut pas me faire chier en fait. Il cherche la merde il a besoin de ça pour buzzer."

Pour être certaine que tout le monde comprenne bien l'origine de ce malentendu, Lou a aussi pris la parole via sa story Instagram. Elle explique avoir laissé un commentaire sous une publication de la personne après que celle-ci se soit "embrouillée" avec l'une de ses amies, une certaine Provence. "J'ai commenté un TikTok où quelqu'un avait posté une vidéo de l'embrouille entre elle et Provence et j'ai écrit 'parler sur son cul ne fera pas grossir le sien', c'est rien. Le mec tranquille fait un live et explique que j'ai été raciste", s'insurge-t-elle.