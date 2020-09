Jean-Pierre Pernaut très ému : la belle surprise de ses enfants, Tom et Lou

L'annonce de son départ du JT de TF1 continue de faire beaucoup parler. Après des années à repousser la retraite, Jean-Pierre Pernaut a finalement accepté de rendre l'antenne du 13 Heures une dernière fois le 18 décembre 2020. Une aubaine pour sa femme, Nathalie Marquay, qui insistait ces derniers temps pour qu'il lève le pied après près de trente-trois ans à partager l'information. Une carrière exceptionnelle qui lui vaut d'être sollicité par tous les médias, dont Touche pas à mon poste. Lundi 21 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a donc répondu présent à l'invitation de Cyril Hanouna en compagnie de sa bien-aimée. L'occasion pour le couple de revenir sur leur rencontre, mais aussi pour le journaliste de 70 ans de régler ses comptes. Mais, il n'était pas au bout de ses surprises...

En effet, Cyril Hanouna avait tout prévu pour qu'il passe une soirée mémorable sur le plateau de son émission. C'est pourquoi il a organisé la venue de ses deux enfants, Tom (16 ans) et Lou (17 ans). C'est d'abord à travers une tendre lettre qu'ils ont pu clamer publiquement leur amour pour leur père. "Cela fait dix-sept ans que nous nous côtoyons quotidiennement. Dix-sept ans que tu es dans la vie comme à l'écran, une personne formidable, généreuse et aimante. On ne te l'a peut-être pas assez dit, mais sache que le plus beau cadeau que la vie nous ait fait, c'est de t'avoir comme père. On t'aime papa", a-t-il été lu... avant que les deux adolescents ne débarquent des coulisses ! Une surprise qui a bien évidemment beaucoup ému Jean-Pierre Pernaut.

Une fois la famille au complet, Cyril Hanouna s'est demandé ce que Tom et Lou pensaient de la décision de leur père de changer de rythme. "Ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir faire des petits footings avec moi le dimanche matin et m'amener au karting le samedi matin", a lâché Tom, qui a visiblement déjà fait ses plans. De son côté, Lou ne souhaite que le bonheur de son clan : "Moi je suis contente qu'il se repose un petit peu et tant qu'il est content, moi je suis contente. Et tant que maman est contente aussi, je suis contente."

Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut est également papa d'Olivier et Julia, nés de son précédent mariage avec Dominique Bonnet.