Tom Pernaut en "forme olympique" après sa torsion testiculaire: sa maman rassure

C'est le jour de son hospitalisation que Tom Pernaut avait révélé à ses fans le mal dont il souffrait. Le frère de Lou (17 ans) avait choisi le réseau social TikTok pour évoquer sa nouvelle péripétie. "J'ai une torsion testiculaire. En gros, ma boule est en feu et ça fait super super mal. Du coup, je vais aller à l'hôpital. (...) Je vais réveiller la madre, elle va m'emmener et je vais sûrement me faire opérer des couilles", déclarait-il dans un premier temps. Il a ensuite expliqué qu'il avait fait quelques recherches sur internet et qu'il avait trouvé des articles peu rassurants : "Ils disent qu'au bout de six heures, si tu n'as rien fait, ta boule meurt. Et là, ça fait déjà trois heures." Plus de peur que de mal heureusement. Il a vite indiqué sur TikTok : "Tout va bien je n'ai pas eu besoin de me faire opérer, elle s'est remise en place toute seule."