Jean-Pierre Pernaut : Son fils Tom hospitalisé d'urgence, son problème intime

TikTok s'est clairement imposé comme LE réseau social à la mode. Pendant le confinement, nombreuses sont les personnalités à avoir téléchargé l'application pour divertir leurs fans et s'occuper un peu. Tom Pernaut a un compte et se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés. Et on peut dire que le fils de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ne cache RIEN à ses fans.

Comme l'ont repéré nos confrères de France dimanche, Tom Pernaut a eu un souci très intime. Dans la nuit du 12 au 13 juillet, le jeune homme de 16 ans a été pris de violentes douleurs au niveau... du sexe. Et il en a parlé sans complexe sur le réseau social : "J'ai une torsion testiculaire. En gros, ma boule est en feu et ça fait super super mal. Du coup, je vais aller à l'hôpital. (...) Je vais réveiller la madre, elle va m'emmener et je vais sûrement me faire opérer des couilles."

Inquiet de ces douleurs, Tom a fait des recherches sur internet. Et il a fait part de ses découvertes peu rassurantes : "Ils disent qu'au bout de six heures, si tu n'as rien fait, ta boule meurt. Et là, ça fait déjà trois heures." Depuis, le beau jeune homme n'a pas évoqué de nouveau son problème. On imagine donc que tout est rentré dans l'ordre. Un soulagement pour lui ainsi que pour ses parents.

On peut dire que Tom Pernaut est très à l'aise devant un objectif, tout comme son papa Jean-Pierre Pernaut, star du JT de TF1 de 13h. Récemment interviewé par Gentside avec sa soeur Lou, qui est fraîchement diplômée, il a imité son père à la perfection. Il est également un champion d'automobile. De quoi rendre fiers Nathalie Marquay et son mari.