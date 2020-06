Jean-Pierre Pernaut imité par ses enfants Tom et Lou : la vidéo hilarante

C'est une interview qui devrait faire sourire Jean-Pierre Pernaut. En tout cas, elle a déjà séduit de nombreux internautes, car la vidéo publiée par Gentside ce mardi 9 juin a déjà été vue plus de 15 000 fois en quatre heures.

Tom (16 ans) et Lou (17 ans) Pernaut ont accepté de répondre aux questions de nos confrères. Et il leur a été demandé de se mettre dans la peau de leur célèbre papa quand il présente le JT de 13h de TF1. Prise au dépourvu, la belle blonde ne savait que dire. "Mesdames et messieurs bonjour. Tout de suite, la météo d'Évelyne Dhéliat", a-t-elle finalement lancé, hilare. Son frère était quant à lui beaucoup plus à l'aise. "Mesdames et messieurs bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un petit reportage et c'est intéressant. Nous allons parler des vaches bien évidemment et de Jean-Claude dans le Poitou-Charentes", a-t-il déclaré, plein d'assurance. Une imitation qui a fait mouche auprès de Lou. Après avoir ri un bon coup, la jeune fille a déclaré : "Il va être content quand il va voir ça." On attend avec impatience la réaction de l'époux de Nathalie Marquay !