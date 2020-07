Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou (17 ans) en couple et "super jalouse"

Jean-Pierre Pernaut , beau-père idéal ? Âgée de 17 ans, la fille du présentateur phare de TF1 a révélé être amoureuse depuis plus de quatre ans d'un beau jeune homme répondant au nom d'Arthur Jochem. Guitariste et producteur, le jeune homme serait le petit-ami de Lou depuis quatre ans et demi. Interviewée par le magazine Oh My Mag, la jeune femme n'a pas hésité à dévoiler ses petits défauts en couple notamment sur le fait d'être extrêmement jalouse.

Je suis super jalouse et possessive

"Personnellement je suis super jalouse. (...) Toutes les filles à qui mon chéri parle même si c'est ses amies je suis jalouse donc oui je suis super jalouse et possessive" confie-t-elle avec humour. Dotée d'un caractère bien trempé, Lou a déjà une idée très précise de ce qu'elle veut ou non dans sa relation amoureuse et révèle vouloir se marier mais aussi devenir mère. "Je veux un mariage et je veux des enfants, j'en veux trois ou quatre" indique-telle, sûre d'elle et bien déterminée à réaliser son rêve. Alors Jean-Pierre est-il déjà prêt à laisser s'envoler sa fille loin de la maison ? Ou à pouponner avec ses petits-enfants ? Pas sûr. En tout cas, Lou semble ne voir que par son chéri qu'elle affiche régulièrement à ses côtés sur les réseaux sociaux. Seule question, Jean-Pierre a-t-il déjà validé son gendre ?

Papa de quatre enfants, l'animateur de 70 ans est marié à Nathalie Marquay depuis 2007. Le couple s'était rencontré en 2001 dans le public de l'élection de Miss France 2002. Ancienne reine de beauté (élue en 1987), Nathalie avait rapidement succombé aux charmes et aux avances de Jean-Pierre. L'année suivant leur rencontre, elle avait donné naissance à Lou (17 ans) puis à Tom en 2003. L'animateur du JT de TF1 est également père d'Olivier et de Julia (nés de son mariage avec Dominique Bonnet).