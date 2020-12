Jean-Pierre Pernaut : Son fils Tom fête ses 17 ans, la "vilaine" surprise de sa soeur Lou

Le 5 décembre 2020, le fils de Jean-Pierre Pernaut, Tom, a fêté ses 17 ans. Pour immortaliser ce jour important, sa soeur Lou a décidé d'honorer son frère en partageant de nombreuses photographies "dossiers" sur les réseaux sociaux. Coiffé avec un chouchou de fille, surpris en flagrant délit de grimaces ou beau gosse à la mer, Tom Pernaut a pu en tout cas apprécier la délicate attention de sa chère soeur. Sur plusieurs clichés, la jeune fille écrit de tendres déclarations à son cadet puis a ajouté : "T'as grandi, on a le même âge pendant une semaine, attention !!"

En effet, Tom et Lou ont un très faible écart d'âge. Interviewée dans le documentaire La vraie vie de vos miss (qui sera diffusée à la télévision le 11 décembre 2020 sur C8), leur maman Nathalie Marquay a confié : "Ils ont 11 mois et demi d'écart tous les deux. Ah oui j'ai fait vite... Il n'a pas chômé pépé !" ("Pépé" désignant bien sûr son époux Jean-Pierre Pernaut). Pour son anniversaire le 14 décembre prochain, Lou aura sans doute l'agréable surprise de découvrir des clichés vintage ressortis par son frère... Le karma sans doute !

Pour cette nouvelle année, nul doute que le fils de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay étendra encore un peu plus son influence sur l'application TikTok. D'ores et déjà suivi par plus de 273 000 abonnés, le jeune homme peut se vanter d'avoir conquis un large public à seulement 17 ans. Le jour de son anniversaire (confiné), il avait d'ailleurs posté une vidéo drôle où il écrivait : "Les gars ce soir c'est mon anniv et on peut pas sortir, je m'ennuie je lâche mon tel jusqu'à demain, faites moi une surprise pour mon retour !"