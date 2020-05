Jean-Pierre Pernaut aminci pendant le confinement : Nathalie le surveille

Lundi 18 mai 2020, Camille Combal recevait de nouveaux invités dans sa version Qui veut gagner des millions ?, sur TF1. C'est le couple Nathalie Marquay-Jean-Pierre Pernaut qui a répondu à ses questions afin de récolter de l'argent pour la Fondation des femmes, qui oeuvre pour les femmes victimes de violences et discriminations. Et l'ancienne Miss France (1987) a fait une révélation sur son cher et tendre.

Camille Combal connaît bien les habitudes de Jean-Pierre Pernaut, puisqu'ils travaillent pour la même chaîne. Il arrive donc au présentateur de 38 ans de croiser l'animateur du JT de 13h à la cantine. "Jean-Pierre, je le croise quasiment tous les midis à la cantine de TF1. Je suis sûr que tous les gens se demandent : 'Est-ce que Jean-Pierre mange avant son 13h ou après son 13h ?' Et je peux vous dire, il mange après le 13h et il aime bien le flan coco", a-t-il dévoilé. Amusée, Nathalie Marquay a ajouté que son mari mangeait des gâteaux avant le tournage.

Mais depuis qu'il est confiné chez lui, Jean-Pierre Pernaut grignote moins et déguste les plats faits maison de sa femme. Résultat ? Il a perdu 3 kilos comme l'a révélé Nathalie Marquay. "Ma femme est une perle", a confié le présentateur de 70 ans.