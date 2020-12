Jean-Pierre Pernaut, personnalité préférée des Français : "Ils ne m'en veulent pas d'arrêter le 13h"

Le compte à rebours à commencer. Plus que quelques jours avant que Jean-Pierre Pernaut ne mette fin à trente-trois ans de carrière passés au JT de TF1. Le 18 décembre prochain, le journaliste de 70 ans tirera sa révérence, au grand dam de ses fidèles téléspectateurs. Le mari de Nathalie Marquay va à coup sûr laisser un grand vide derrière lui, malgré la bonne volonté de Marie-Sophie Lacarrau à le remplacer. Et ce n'est pas le dernier sondage réalisé par TV Magazine/OpinionWay qui fera dire le contraire.

En effet, Jean-Pierre Pernaut a été sacré la personnalité télé préférée des Français, loin devant Nagui, Jean-Luc Reichmann ou encore Nikos Aliagas et Michel Drucker. Une position qu'il tenait déjà au mois de juin dernier. "J'en suis de nouveau très fier. Et cela prouve que les gens ne m'en veulent pas trop d'avoir annoncé en septembre que j'allais arrêter le 13 Heures fin décembre!", a-t-il réagit auprès de TV Mag.

Et sans vouloir s'exprimer sur la façon de faire de ses confrères, le papa de Tom et Lou a semble-t-il sa petite idée quant à ce qui lui vaut la place de numéro 1. "Disons que j'essaie d'être le plus naturel à l'antenne, de raconter sans prompteur une histoire, l'actualité. Je me mets à la place des gens, je joue la proximité...", estime-t-il. Ce sondage apparaît donc comme un joli cadeau de départ pour Jean-Pierre Pernaut qui a le sentiment d'avoir réussi à nouer "un rapprochement avec les téléspectateurs".

C'est d'ailleurs pour eux qu'il ne raccroche pas totalement son travail de journaliste. Il lancera pour commencer la JPPTV, "une plateforme numérique gratuite accessible sur MYTF1" et "dédiée à l'univers Pernaut". On y retrouvera ainsi l'ensemble de ses reportages menés ces dernières années, des archives de son emblématique journal télévisé ou encore des chroniques sur les régions, les traditions françaises, les métiers, la gastronomie... Par ailleurs, il débutera le 9 janvier 2021 sur LCI une émission hebdomadaire qui se veut interactive puisqu'il donnera la parole aux Français.