Marie-Sophie Lacarrau "n'est pas Jean-Pierre (Pernault)" : un patron de France 2 l'attaque !

Bientôt à la tête du JT de 13 heures sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau a reçu un violent tacle de son ex-patron de France Télévisions, Laurent Guimier. En effet, la journaliste a brutalement quitté France 2 après avoir accepté la proposition de TF1 pour succéder à Jean-Pierre Pernaut dès le 4 janvier 2021. Le temps de prendre ses nouvelles fonctions sur TF1, Marie-Sophie comptait rester à l'antenne de France 2. Hors de question pour Laurent Guimier qui a immédiatement écarté la journaliste et nommé Julian Bugier pour la remplacer... Illico presto !

Un départ "violent et surprenant" pour la journaliste qui a dénoncé le comportement et les agissements du groupe France Télévisions et plus particulièrement de Laurent Guimier au JDD. Récemment désigné à la tête du service information de France Télévisions, celui-ci a tenu à s'expliquer auprès des journalistes du Parisien : "Elle est tout même à l'origine de son départ chez notre principal concurrent et pour y faire la même chose. Très bien, au revoir. On s'est quittés sans animosité, mais elle a pris ses responsabilités."

Sûr de lui et de ses choix, Laurent Guimier a ajouté : "Les téléspectateurs sont passés à autre chose. Depuis son départ, le JT de 13 heures de France 2 n'a pas baissé : la mesure d'audience est une école d'humilité ! (...) D'ailleurs, Julian Bugier va vous étonner et pourrait bien réduire l'écart." Histoire de finir en beauté (et "sans animosité" bien sûr), l'homme n'a pas hésité à dénigrer son ex-journaliste en ajoutant simplement : "Marie-Sophie n'est pas Jean-Pierre". Des propos qui ont dû faire plaisir à la principale intéressée...