Marie-Sophie Lacarrau privée d'adieux sur France 2 : son message émouvant

Marie-Sophie Lacarrau ne sera pas de retour dans le JT de 13h de France 2 comme c'était prévu, ce vendredi 18 septembre 2020. La journaliste et présentatrice de 44 ans, qui remplacera Jean-Pierre Pernaut aux commandes du JT de 13h de TF1 à partir du 4 janvier 2021, a été remplacée par Nathanaël de Rincquesen. Si elle n'a pu faire ses adieux à l'antenne, elle s'est rattrapée sur Instagram.

Impossible en effet pour Marie-Sophie Lacarrau de ne pas dire adieu aux téléspectateurs de France 2 qui suivaient son journal télévisé, depuis 2016. En légende d'une photo d'elle apparaissant dans le noir, sur le plateau du JT, l'épouse de Pierre Bascoul leur a donc écrit : "12h58... générique... mais aujourd'hui je ne vous retrouverai pas. Ce fut un immense honneur et un grand bonheur de vous informer chaque jour de la semaine ces dernières années. Je vous salue très chaleureusement chers téléspectatrices et téléspectateurs fidèles. Je pense aussi très fort à l'équipe du 13h, aux journalistes de la rédaction de @france2 à Paris, en régions et à l'étranger. Je pense aux maquilleuses et coiffeurs, aux techniciens en montage, en régie, en plateau et sur le terrain. A bientôt !"

Tristes, les internautes ont tenu à la féliciter pour toutes ces belles années à la tête du JT de 13h de France 2. D'autres ont pointé du doigt la direction pour ne pas l'avoir laissée faire ses adieux.