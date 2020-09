Marie-Sophie Lacarrau privée d'adieux sur France 2 : son remplaçant dévoilé

La bonne nouvelle a été officialisée jeudi 17 septembre 2020. Marie-Sophie Lacarrau a été choisie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut aux commandes du JT de 13h de TF1, à partir du 4 janvier 2021. Elle devait présenter son dernier journal télévisé sur France 2 ce vendredi 18 septembre, mais la direction de France Télévisions en a décidé autrement.

Selon nos confrères du Parisien, Marie-Sophie Lacarrau n'aurait annoncé son départ à Laurent Guimier, nouveau patron de l'info de France Télévisions, qu'hier. "On est estomaqué", a confié un chef de la rédaction, qui a appris l'information par un push du Figaro. Une fois la nouvelle annoncée, le patron aurait envoyé un message plutôt amer à ses équipes en fin de journée afin de les prévenir : "Notre collègue Marie-Sophie Lacarrau a annoncé aujourd'hui sa démission de l'entreprise pour rejoindre le groupe TF1. Preuve que les talents sont plus que jamais chez nous, à France Télévisions." Il aurait aussi pris la décision de la congédier sur-le-champ. "Marie-Sophie Lacarrau sera exemptée de préavis. Elle ne présentera plus le journal et ne pourra donc pas dire au revoir aux téléspectateurs de France 2. Elle sera remplacée dès ce vendredi par Nathanaël de Rincquesen, joker depuis douze ans", précise le site.

TF1 aux anges

Du côté de TF1 en revanche, la bonne humeur est au rendez-vous. Thierry Thuillier, qui est notamment directeur de l'information du groupe TF1, savait depuis juin dernier que Jean-Pierre Pernaut ne souhaitait plus présenter le 13 Heures. Il lui fallait donc trouver un successeur digne de ce nom et, selon lui, Marie-Sophie Lacarrau était toute désignée. Il connaissait bien la journaliste et présentatrice de 44 ans puisque c'est lui qui l'avait nommée joker d'Élise Lucet au 13 Heures de France 2, quand il dirigeait l'info de France Télévisions. "Elle était étonnée que je l'appelle. Je lui ai tout simplement dit qu'elle avait parfaitement le profil. C'est une grande pro qui a l'expérience de la présentation de journaux, y compris quand l'actualité est très forte et qu'il faut faire une édition spéciale. Elle est identifiée par le public. Et, qualité plus rare, elle a un fort lien avec les régions. Le plus important pour le 13 Heures, car on ne touchera pas d'un iota à la ligne éditoriale du journal", a-t-il confié.

Après quelques jours de réflexion, l'épouse de Pierre Bascoul a accepté la proposition, consciente que le challenge était de taille. Mais elle a déjà le soutien du patron, ainsi que celui de Jean-Pierre Pernaut. À la fin des vacances de la Toussaint, Marie-Sophie Lacarrau devrait rencontrer ses nouveaux collègues avec lesquels elle vivra, à coup sûr, des jours heureux et passionnants.