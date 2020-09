Jean-Pierre Pernaut remplacé par Marie-Sophie Lacarrau : sa réaction avec humour

De son côté, Thierry Thuillier s'est également réjoui de la nouvelle. "Très heureux d'accueillir @MSLacarrau à la tête du 13 heures. Avec son expérience des journaux, sa connaissance des régions et sa personnalité, Marie-Sophie va porter haut les couleurs du 13 heures. Bienvenue Marie-Sophie !", écrit-il.

Pour l'heure, la principale intéressée, la journaliste de 44 ans Marie-Sophie Lacarrau n'a pas encore réagi à l'officialisation de sa nomination aux commandes du journal télévisé de TF1. Celle qui officie actuellement à la même heure sur France 2 rejoindra la Une dès le 4 janvier 2021, moins d'un mois après le départ de Jean-Pierre Pernaut prévu le 18 décembre 2020.

Un passage de relais qui se fera dans la bonne humeur et en toute bienveillance. En effet, le 16 septembre dernier, au lendemain de l'annonce de son départ, auprès du Figaro, Jean-Pierre Pernaut évoquait déjà l'arrivée de son remplaçant, sans toutefois révéler son identité. "Thierry Thuillier m'a demandé d'aider le futur présentateur, s'il en a besoin et s'il se pose des questions, à lui expliquer la logique du JT. Et je le ferai volontiers, quel que soit le candidat retenu par la direction. J'ai envie d'un vrai passage de témoin", avait déclaré l'époux de Nathalie Marquay.