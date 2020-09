Marie-Sophie Lacarrau : Qui est la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut ?

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de découvrir l'identité du successeur de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1. Le présentateur de 70 ans a révélé le 15 septembre 2020 qu'il quittait le journal télévisé. Et c'est ce jeudi 17 septembre que le public a découvert que c'est Marie-Sophie Lacarrau qui a été choisie pour le remplacer. Une nouvelle qui en a surpris certains et, pourtant, la journaliste et présentatrice de 44 ans venue tout droit de France Télévisions assurera, à coup sûr, parfaitement cette nouvelle fonction dès janvier 2021.

La présentatrice, qui a grandi près de Perpignan, a toujours su qu'elle souhaitait être journaliste. Un métier qui effrayait un peu ses parents. "Ils m'ont dit que c'était de la pure folie, parce que je n'avais pas de contacts dans ce milieu", disait-elle à La Dépêche en 2015. Ils ont bien tenté de la dissuader, mais Marie-Sophie Lacarrau a souhaité poursuivre cette voie et elle a eu raison. Après avoir effectué différents stages en 1996, chez LCI et M6 notamment, malgré son échec au concours d'entrée d'une école de journalisme, elle a décroché son premier contrat de travail dans la rédaction de France 3 Quercy-Rouergue, en 2000. Un premier travail remarqué puisque deux ans plus tard, on lui propose de travailler pour France 3 Midi-Pyrénées.

Après avoir été "joker" aux 13 heures et 20 heures sur France 2 de 2014 à 2016, c'est la consécration. Elle succède à Elise Lucet à la présentation des journaux télévisés de 13 heures sur France 2. "J'ai aussitôt pris une carte de Paris sur laquelle j'ai tracé un arc de cercle. Il fallait trouver un appartement situé à moins de quinze minutes à pied de France Télévisions", avait-elle confié à Télé Loisirs. Depuis, elle est devenue l'une des présentatrices emblématiques de France Télévisions. En plus du JT, le public a pu la retrouver aux commandes de Grands Portraits (en 2017) ou de la saison 6 de Prodiges (2019).

Elle vient du Sud et y revient

C'est grâce à son métier qu'elle a pu rencontrer son époux Pierre Bascoul, à qui elle est mariée depuis 2006. Sur Eurosport, elle a commenté le championnat de France moto. Et l'homme de sa vie était monteur-réalisateur : "Il montait les reportages que je tournais le week-end sur les circuits." Ensemble, le couple à deux fils : Malo (19 ans) et Tim (14 ans).

Si elle travaille sur la capitale, Marie-Sophie Lacarrau est toujours attachée au Sud de la France. "J'aime Toulouse, mais j'y cherche le calme. Les quais, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Les bruits de la ville, toute proche, y arrivent amortis. J'adore la vue sur le pont Neuf, le dôme de l'hôpital La Grave et l'Hôtel-Dieu au soleil couchant, j'aime me balader à la prairie des Filtres. Le festival Rio Loco, c'est fabuleux ", déclarait-elle à Média 7 début septembre. Elle avait aussi précisé que son époux et elle avaient acheté "une vieille bâtisse à restaurer dans un village du Lauragais près de Revel avec des panoramas superbes sur les Pyrénées". Quand elle n'est pas sur Paris pour le travail, c'est donc là-bas qu'elle part se ressourcer.