Lou Pernaut fête ses 18 ans : elle partage son "anniversaire de merde"

Bon anniversaire Lou ! Ce lundi 14 décembre 2020, la fille de Jean-Pierre Pernaut fête ses 18 ans. Mais ce n'était pas tout à fait comme elle l'avait imaginé.

Confinement oblige, la jeune femme ne pourra pas fêter son anniversaire comme elle l'aurait souhaité. Les restaurants, bars et boîtes de nuit sont toujours fermés, alors elle est très loin d'une grosse soirée avec tous ses amis pour fêter ça jusqu'au bout de la nuit. A la place, Lou Pernaut a célébré ça avec son frère Tom (17 ans) et n'a pas manqué de dévoiler ce moment particulier en story Instagram.

"Je suis majeure dans cinq minutes, pour fêter ça je bois de l'eau", a tout d'abord confié la jeune femme à ses abonnés. Et d'ajouter cinq minutes plus tard : "Ca y est j'ai 18 ans, on l'a fêté avec une petite bougie avec le frère. Cette année était juste dingue. Anniversaire de merde, je suis avec une bougie et des Monster Munch." Lou Pernaut a de la chance. Contrairement à elle, le jeune homme n'a pas souhaité dévoiler de nombreuses photos dossiers pour l'occasion. Il s'est contenté d'un adorable cliché d'enfance sur lequel ils apparaissent complices. "18" a-t-il simplement écrit, un message accompagné d'un émoji représentant un coeur.

Sa maman Nathalie Marquay n'a également pas manqué de marquer le coup. En story, elle a partagé des photos de Lou seule ou à ses côtés et aux côtés de son papa et de son frère. "Joyeux anniversaire à mon amour de fille que j'aime de tout mon coeur. 18 ans, toutes ses dents et pas une ride. Tu contribues à notre bonheur tous les jours. Déjà la majorité, je t'aime", peut-on lire en légende de ses différentes images.

Si elle ne pourra pas célébrer sa majorité avec ses amis, nul doute que ses parents lui ont concocté une belle petite soirée, en famille.