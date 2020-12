Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay ne pourra peut-être pas le soutenir

À 70 ans, Jean-Pierre Pernaut est toujours autant passionné par son métier de journaliste. En 2021, il compte même se lancer dans de nouveaux projets à la télévision. En revanche, il a décidé de ne plus présenter le journal de 13h sur TF1. C'est ce vendredi 18 décembre 2020 que le papa de Tom et Lou tirera sa révérence. Une très bonne nouvelle pour sa femme Nathalie Marquay. En effet, voilà un moment que la jolie brune l'incite à lever le pied, quitte à se faire quelques ennemis. "Il y a beaucoup de gens qui m'en veulent. Dans la rue on me le dit souvent. Moi j'assume de me réjouir de cette décision, d'être un peu égoïste en ne pensant qu'à sa santé et de se retrouver en famille", confiait-elle dans les pages de Gala récemment.

Et pourtant, Nathalie Marquay risque bien de faire l'impasse sur les adieux de son époux. En effet, invitée à faire partie du jury du centenaire du concours Miss France, lequel aura lieu le 19 décembre 2020, la reine de beauté élue en 1987 devrait commencer à préparer la soirée dès ce vendredi. Contactée par Télé-Loisirs, elle expliquait qu'elle ne pourrait peut-être pas suivre son dernier journal. "Je ne peux rien vous dire car cela touche à l'organisation... À l'occasion du centième anniversaire du concours, je fais l'ouverture du bal avec vingt Miss pour l'élection de Miss France, en plus d'être dans le jury. Je peux donc vous dire que c'est très compliqué car je dois partir pour Miss France le jour de son dernier JT, le 18 décembre prochain. Mais rien n'est confirmé (elle rit) !", déclarait-elle.

Mais cette dernière pourrait bien finalement lui réserver une belle surprise. Et pour cause, Jean-Pierre Pernaut sera lui aussi au Puy-du-Fou, et en direct, pour assister aux dernières répétitions des candidates...