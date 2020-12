Jean-Pierre Pernaut, son dernier JT de 13H : sa femme Nathalie et ses enfants le surprennent en direct

C'était, sans surprise, un JT de 13h rempli d'émotions pour Jean-Pierre Pernaut. Vendredi 18 décembre 2020, le présentateur de 70 ans vivait ses derniers instants dans l'émission de TF1 après y avoir passé trente-trois ans. Aux côtés d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, il a reçu de nombreuses surprises comme des témoignages de téléspectateurs ou de personnalités. Il a également eu le droit à une visite à laquelle il ne s'attendait pas.

Un peu avant 14h, Jean-Pierre Pernaut, qui avait bien du mal à contrôler ses émotions tant son coeur était serré de devoir tourner cette grande page de sa vie, a vu son épouse Nathalie Marquay arriver sur le plateau. Et elle n'était pas seule. Ses enfants Lou (18 ans) et Tom (17 ans) étaient également de la partie. Sans oublier son petit-fils Léo (dont le papa est Olivier, né en 1981 de son ancienne union avec Dominique Bonnet).

"Oh non", s'est exclamé Jean-Pierre Pernaut après les avoir vus. "Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser tout seul aujourd'hui quand même", a lancé Miss France 1987 avant de l'embrasser tendrement sur la bouche. Son cher et tendre a alors rappelé que c'est la première fois qu'elle venait sur le plateau du JT de 13h, un événement donc. "Et vous, vous n'êtes pas au lycée ?!", a-t-il poursuivi avant de prendre ses enfants et son petit-fils dans les bras, très ému.

Nathalie Marquay a ensuite précisé qu'elle devait rejoindre Jean-Pierre Foucault, car elle fait partie du jury de Miss France 2021, dont l'élection se tiendra samedi 19 décembre. "Bisous et bravo pour tout ce que tu fais", lui a-t-elle déclaré avant de partir. "Le 13h c'est une aventure familiale aussi. On a tous une famille derrière nous, ce sont des métiers qui sont très prenants. Il faut penser à nos maris, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants. Et comme le disait Nathalie hier soir [dans TPMP, NDLR], c'est 7000 chemises repassées. Je suis content que vous soyez là", a-t-il confié avant de voir partir sa joyeuse bande.

En parlant de chemises justement, Nathalie Marquay a aussi ouvert les portes du dressing de Jean-Pierre Pernaut qui adore porter des costumes et de chemises de couleur bleu, comme elle l'a prouvé. Et ce n'est pas que pour travailler car il porte du bleu même dans sa vie privée !