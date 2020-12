Marie-Sophie Lacarrau : Sa préparation dans l'ombre pour remplacer Jean-Pierre Pernaut

Marie-Sophie Lacarrau est d'ores et déjà dans la peau de la nouvelle présentatrice du journal de 13H de TF1. Alors que Jean-Pierre Pernaut fera ses adieux ce vendredi 18 décembre 2020, la journaliste qui débarque de France 2 compte bien lui faire honneur et, surtout, respecter les valeurs de son programme au moment de son arrivée le 4 janvier 2021.

Pour être certaine de partir du bon pied, elle a décidé d'entamer un "Tour de France des bureaux de TF1 en régions" comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien le 8 décembre dernier. Un passage obligé pour Marie-Sophie Lacarrau qui devra compter sur dix-neuf équipes de correspondants régionaux pour assurer "80 % des sujets du journal de la mi-journée de la Une".

Mais c'est aussi une manière pour elle de confirmer son attachement aux villes et aux villages. "Je suis simplement venue vous dire : ne changez rien ! Ni la manière dont vous racontez les histoires ni le respect avec lequel vous allez à la rencontre des personnages que vous mettez à l'honneur ! Il faut que nous restions proches du terroir et de nos traditions", a-t-elle tenu comme discours auprès des équipes de TF1. Toutefois, Marie-Sophie Lacarrau prévient : elle n'est pas Jean-Pierre Pernaut. Ainsi, elle compte apporter sa touche au journal. "J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus au pouvoir d'achat. Et à l'environnement dont nos enfants parlent tant", a-t-elle déclaré.

Tout un programme avec lequel elle espère conquérir le public de Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier pourra, de son côté, toujours être suivi quotidiennement puisqu'il lance d'une part la JPPTV, "une plateforme numérique gratuite accessible sur MYTF1" et "dédiée à l'univers Pernaut". On y retrouvera ainsi l'ensemble de ses reportages menés ces dernières années, des archives de son emblématique journal télévisé ou encore des chroniques sur les régions, les traditions françaises, les métiers, la gastronomie... Par ailleurs, il débutera le 9 janvier 2021 sur LCI une émission hebdomadaire qui se veut interactive puisqu'il donnera la parole aux Français.