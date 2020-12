Jean-Pierre Pernaut en caleçon, les cheveux longs... Des photos dossiers pour son dernier JT

C'est la fin. Après trente-trois ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut décroche. Le célèbre animateur présentait son tout dernier journal télévisé sur TF1 ce vendredi 18 décembre 2020, à 13 heures. Un ultime rendez-vous avec les téléspectateurs riche en émotion et en surprises. Au cours du JT, des photos dossiers de Jean-Pierre Pernaut ont été diffusées !

Dominique Lagrou-Sampère, complice du journaliste au cours des opérations spéciales cruciales pour le journal télévisé, rend hommage à son camarade en dévoilant les coulisses de leur collaboration, le tout en images. Sur une première photo, Jean-Pierre Pernaut apparaît sur son balcon lors d'un déplacement à Sanary-sur-Mer en t-shirt... et caleçon ! "C'était au réveil. Vous allez m'en sortir d'autres comme ça ? Si oui, je m'en vais, blague l'animateur de 70 ans. Je sais qui a pris cette photo, on va régler nos comptes !"

Jean-Pierre Pernaut apparaît en policier municipal mais aussi entouré de son équipe du 13 heures de TF1 dans son bureau tous vêtus d'un t-shirt corporate ou encore en orchestre improvisé, le journaliste star au tuba à l'occasion de son trentième anniversaire de JT. Le groupe a également pris la pose au Moulin Rouge avec des danseuses sexy habits de plumes roses. "Il y a toujours eu une belle ambiance dans l'équipe du 13 heures", se félicite-t-il.

Jean-Pierre Pernaut jeune et les cheveux longs : "Ne montrez pas ça à mon fils !"

Mais l'époux de Nathalie Marquay n'est pas au bout de ses surprises ! Une vieille photo de l'époque où il étudiait à l'Ecole Supérieur de Journaliste (ESJ) de Lille refait surface. C'est un Jean-Pierre Pernaut jeune et les cheveux longs qui apparaît à l'écran. "C'était les années 1971, 1972, confie-t-il avant de s'amuser de la situation. Il ne faut pas montrer ça à mon fils, je viens de me moquer de lui parce qu'il avait les cheveux longs hier... S'il voit ça..." Et de conclure en s'adressant à sa collègue Dominique Lagrou-Sampère : "Là tu m'as cassé... Surtout avec la photo avec les cheveux longs !"

Un 7000e et dernier JT pour le papa de Tom (17 ans) et Lou (18 ans) qui a pu compter sur les doux mots de nombreuses stars de la télé ainsi que la présence de sa famille. Tom, Lou, leur maman Nathalie Marquay et même son petit-fils Léo, fils de son aîné Olivier, ont fait le déplacement pour l'occasion.

Il s'agit là d'un au revoir, mais pas de réels adieux puisque dès ce vendredi 18 décembre 2020, la plateforme JPPTV, qui regroupe les reportages, JT et chroniques de Jean-Pierre Pernaut, est disponible gratuitement sur MYTF1. A partir du 9 janvier 2021, le journaliste présentera Jean-Pierre et vous, une émission interactive sur LCI. Enfin, le 4 janvier prochain, les fidèles téléspectateurs retrouveront sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau aux commandes du journal