Julian Bugier : Look décoiffé et petite barbe... il s'affiche sexy en surfeur

Ces dernières années, Julian Bugier s'est trouvé une place de choix sur les antennes du service public. D'abord présentateur remplaçant des journaux télévisés de 20h en semaine sur France 2, il a enfin obtenu sa titularisation au JT de 13h dès le 4 janvier 2021. Très charismatique à l'écran, le journaliste de 40 ans est souvent considéré comme l'un des "beau gosse" du PAF. Mais c'est bien sur les réseaux sociaux qu'il séduit le plus, et plus particulièrement lorsqu'il partage des photos de lui en vacances.

Et pour cause, Julian Bugier s'y dévoile bien différent que devant les caméras. En effet, sur Instagram, il partage souvent l'été des photos de lui à la plage, après avoir profité d'une bonne session de surf. Ainsi, exit l'attitude sérieuse dans son costume bien taillé, le présentateur joue la carte de la décontraction et se révèle être un adepte de sensations fortes. Mais surtout, il profite de ces moments de plaisir pour se laisser pousser la barbe ! Un petit air de bad boy qui fait toujours l'unanimité auprès des abonnés. "Trop sexy Julian, faut la garder", "Trop beau", "Surtout ne pas la raser", sont-ils nombreux à lui demander. Malheureusement pour eux, dès qu'il reprend du service, Julian Bugier laisse de côté son look baroudeur et redevient le journaliste professionnel qu'il est, c'est-à-dire rasé de près.