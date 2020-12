Julian Bugier marié à Claire Fournier : leurs vacances sauvages avec leurs enfants

Julian Bugier est le nouveau titulaire du 13H de France 2 puisque Marie-Sophie Lacarrau est partie remplacer Jean-Pierre Pernaut. La star de l'info a fait des confidences sur son travail à Télé 2 semaines mais aussi, fait plus rare, sur sa femme et ses enfants.

Heureux de ce nouveau poste qui est pour lui "un pied de nez à l'adage qui veut que le numéro deux ne devienne jamais numéro un", l'homme de 39 ans, passionné par son métier, ne cache pas que sa plus grande inspiration est son père, lui aussi journaliste. S'il n'avait pas fait ce métier, le beau grosse de l'info aurait été aventurier comme le prouvent ses choix de vacances. Il raconte : "J'aime les sensations, aller aux limites et prendre le temps au contact de la nature, de me retrouver. Connaître d'autres cultures, c'est fabuleux ! L'été dernier, nous avons loué un van et sommes partis dans les montagnes pyrénéennes. Faire du camping, se laver dans les rivières, voilà ce que ce que j'aime ! Ça casse l'image du personnage public, hein ?" La réponse est oui ! Des aventures qu'il vit avec sa femme Claire Fournier, journaliste à LCI, et leurs enfants Lucien et Gabrielle (nés en 2011 et en 2013).

Ses enfants sont d'ailleurs "super heureux" de la titularisation de leur papa qui, comme il le précise, ne sacrifiera jamais sa vie de famille.

Enclin aux confidences intimes, Julian Bugier a conclu l'entretien en évoquant son épouse et sa demande en mariage : "Ma vie est faite d'heureux hasards. Nous nous sommes rencontrés à Londres alors qu'elle habitait à Tours et moi Blois, à quelques kilomètres de distance ! Nous avons aussi tous deux de la famille en Polynésie, ce qui n'est pas commun. D'ailleurs, avant d'avoir nos enfants, nous avons entrepris ce périple au bout du monde, et j'ai décidé de la demander en mariage là-bas."