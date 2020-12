Jean-Pierre Pernaut remplacé par Marie-Sophie Lacarrau au 13H : nouveau drôle de passage de relais

Jean-Pierre Pernaut avait déjà eu l'occasion de présenter sa remplaçante lors de son dernier JT le 18 décembre dernier. "On fait quelque chose qui ne s'est jamais passé à la télé. Celui qui s'en va aimerait vous présenter celle qui va être chez elle dans pas longtemps, Marie-Sophie Lacarrau !", avait-t-il déclaré avant de l'inviter à le rejoindre devant les caméras.

Un moment qui n'avait pas manqué de toucher la journaliste. "Je suis riche de tout ce que tu viens de nous montrer, j'ai pris des notes depuis tout à l'heure, j'ai bien compris ma feuille de route. Nous non plus on ne t'oubliera jamais Jean-Pierre et moi je suis certaine que j'aurai une immense pensée pour toi le 4 janvier et les jours qui suivront". Reste désormais à savoir si elle réussira à convaincre le public... Réponse dans quelques jours !