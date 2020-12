Jean-Pierre Pernaut, "roi des cocus" : la terrible rumeur qui a fragilisé son couple avec Nathalie Marquay

"Jean-Pierre Pernaut brisé", "Jean-Pierre Pernaut trompé", "Une terrible séparation avec Nathalie"... En 2006, le célèbre journaliste, qui vient de quitter le JT de 13H de TF1, n'a pas été épargné... Et pour cause, son épouseNathalie Marquay était au coeur d'une fausse rumeur évoquant une idylle avec Daniel Ducruet, sur le tournage de la saison 2 de La Ferme célébrités.

Une période très difficile évoquée par l'ex-Miss France 1987 dans le documentaire consacré au père de ses enfants sur C8, vendredi soir, et intitulé Jean-Pierre Pernaut : 50 ans dans le coeur des Français. "Au bout d'un mois de Ferme Célébrités, il y avait des bruits à l'extérieur, qui disaient qu'on vivait une aventure", s'est-elle souvenue. Et de se défendre encore aujourd'hui : "Je me dis : 'Avec des caméras, des micros partout, des lits - j'étais à côté de Philippe Risoli et il y avait Régine pas loin -, c'est sûr que parfois on avait une salle où l'on pouvait se retrouver entre nous, mais on n'avait jamais le droit d'y rester très très longtemps. Je me vois mal me taper un mec alors que tout le monde pouvait rentrer. J'avais une famille, mon mari, mes enfants..."

Nathalie Marquay a découvert les rumeurs qui couraient à son sujet lorsque Jean-Pierre Pernaut l'a appelée pour tenter de la convaincre de rentrer auprès de lui. "J'ai eu un appel spécial de Jean-Pierre. Il m'a demandé de sortir de l'émission. Et là, je lui demande : 'Mais qu'est-ce qu'il se passe ?' Et il me dit : 'Je ne peux rien te dire mais il faut que tu sortes de l'émission'." La jolie brune refuse, souhaitant continuer à se battre pour l'association qu'elle représentait dans La Ferme célébrités à l'époque.

C'était difficile pour Jean-Pierre d'aller travailler

Un nouveau coup dur pour le présentateur. "Ça a été très difficile, parce que m'inventer une histoire d'amour qui n'existait pas... C'était compliqué. Surtout qu'on disait que Jean-Pierre était le roi des cocus. Le roi du JT était cocu, donc c'était difficile pour Jean-Pierre d'aller travailler", confie Nathalie Marquay, faisant état de "66 couvertures (de magazines, ndlr) en deux mois". "C'était plus que la mort du pape quand même", s'étonne-t-elle encore aujourd'hui.

À sa sortie de l'émission, Nathalie et Jean-Pierre ont décidé d'attaquer les responsables de cette rumeur, gagnant tous leurs procès. "Avec l'argent, on a remboursé notre avocat et le reste de l'argent, on l'a donné à l'association. Donc en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Grâce à cet argent, ils ont pu acheter une machine pour la recherche contre le cancer des enfants", a-t-elle relativisé.