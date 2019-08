Julian Bugier sexy : ce détail qui a affolé les internautes

Rappelons que Julian Bugier n'est pas un coeur à prendre. Depuis plusieurs années, il partage la vie de Claire Fournier (47 ans), qui est également journaliste. Depuis 2017, elle officie sur LCI. Elle y assure les chroniques économiques de la matinale de Pascale de la Tour du Pin. Ensemble, les tourtereaux ont eu deux enfants : Lucien (8 ans), et Gabrielle (5 ans). A l'occasion d'une interview pour Marie-Claire réalisée cette année, il avait confié : "Je me suis levé la nuit – j'étais champion du monde des biberons –, j'ai changé les couches, et j'aimais bien ça, ça fait partie de la vie, j'ai préparé les purées..."