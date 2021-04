Julian Bugier déjà élu plus beau mec du PAF : "Ça m'avait vachement gêné"

D'abord présentateur remplaçant des journaux télévisés de 20h en semaine sur France 2, Julian Bugier a enfin obtenu sa titularisation au JT de 13h le 4 janvier 2021. Très charismatique à l'écran, le journaliste de 40 ans est souvent considéré comme l'un des "beau gosse" du PAF, à l'image de son confrère Laurent Delahousse par exemple.

Aujourd'hui plutôt à l'aise à l'idée de plaire aux téléspectateurs, tout comme aux internautes lorsqu'il se dévoile plus naturel sur ses réseaux sociaux, cela n'a pas toujours été le cas. "Je suis plutôt flatté d'être élu le plus beau mec du PAF. Ça remonte et c'était par le Gay Têtu. C'est une forme de consécration avec ce retour d'expérience. À l'époque ça m'avait vachement gêné parce que je n'avais pas fait d'école, je devais prouver plus que les autres", a-t-il confié à Pascal Nègre le 18 avril 2021 sur RFM. Car en effet, c'est à l'âge de 19 ans que Julian Bugier est parti s'installer à Londres sans aucun diplôme en poche pour y commencer sa carrière.

Alors, être reconnu pour son physique avantageux lui faisait penser qu'il n'était finalement pas pris au sérieux. "J'en avais pris un coup dans l'égo parce que je me suis dit : 'moi qui travaille et qui bûche pour être un bon journaliste bah on me renvoie à mon physique", a-t-il encore déclaré.

Julian Bugier est en tout cas bel et bien arrivé là où il est aujourd'hui pour ses talents à l'antenne. Qui plus est, son parcours atypique lui aura permis de faire la rencontre de sa vie en la personne de Claire Fournier, également journaliste. "Nous étions tous les deux chez Bloomberg. Elle à New York, moi à Londres. Un jour, nous nous sommes rencontrés et ce fut le coup de foudre. J'aime dire que je suis le mari de Claire Fournier plutôt que de dire qu'elle est la femme de Julian Bugier'", a-t-il partagé en 2020 dans Closer. Ensemble, ils ont deux enfants, Lucien (9 ans) et Gabrielle (7 ans).