Pascale de La Tour du Pin, maman overbookée: "Je ne me permets aucun excès"

Depuis 2017, Pascale de La Tour du Pin présente les informations, cinq jours sur sept, de 6 heures à 9 heures sur LCI. Un joli poste qui fait d'elle la seule femme en charge d'une matinale en France et qui lui demande beaucoup d'organisation. Au magazine Télé Câble Sat (en kiosques le 10 janvier 2020), la journaliste et maman de deux enfants âgés de 11 et 14 ans, s'est confiée sur son emploi du temps militaire qui lui permet de tout gérer.

Pascale de La Tour du Pin, comtesse Jean-Philippe La Tour du Pin par alliance, a une vie très bien rangée qui laisse peu de place à l'improvisation. L'ex-star de BFMTV, âgée de 42 ans, explique : "La nuit, je commence à travailler chez moi, puis je vais à la rédaction à trois heures du matin pour finaliser les sujets du jour. Après la fin de la matinale, je débriefe avec l'équipe et je commence à préparer la journée du lendemain."

Ce n'est que vers midi que Pascale de La Tour du Pin rentre chez elle. Elle prend alors un brunch et fait une sieste de deux heures (parce qu'il faut bien dormir un peu). Mais la journée de travail n'est toujours pas terminée, elle se poursuit chez elle. Une autre journée commence, celle où elle laisse la place à son rôle de maman. La journaliste précise ensuite qu'à 22h30 dernier délai, "elle ferme boutique".

Mais alors, comment fait-elle pour tenir le rythme ? C'est simple, elle ne se permet aucune folie : "Je suis bien obligée en me levant à 1h30 tous les matins ! Je ne peux me permettre le moindre excès sinon je le paie très vite."