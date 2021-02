Grosse panne au JT de 13H de TF1 : Julian Bugier nargue la concurrence... et s'excuse

L'absence de la journaliste de 45 ans a été de courte durée. En effet, elle a repris l'antenne à 13h37. "Bonjour, ou re-bonjour dans cette situation complètement inédite pour le 13H et pour TF1. Ça y est, nous avons pu récupérer une partie de nos outils, alors qu'une panne réseau affecte toutes nos antennes et celles de LCI, a-t-elle lancé. C'est pour cela qu'il y a quelques minutes nous n'avons pas pu vous proposer votre 13H à l'heure. Là, nous sommes en mesure de prendre l'antenne et on essaye de retrouver nos habitudes avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat."

Rappelons qu'en moyenne, le JT de Julian Bugier sur France 3 réunit 3 millions de fidèles à l'heure du déjeuner, soit 22% de l'audience... et 400 000 téléspectateurs de plus que l'an dernier. Mais cela ne suffit pas pour rattraper TF1 et Marie-Sophie Lacarrau, qui comptent plus de 2,8 millions de Français de plus.