Problèmes techniques au JT de 13H de TF1 : reprise d'antenne avec 30mn de retard et explications

Les téléspectateurs de TF1 ont été surpris ce jeudi 18 février 2021 lorsque Marie-Sophie Lacarrau a annoncé que le journal de 13H ne serait pas diffusé ce jour. De gros problèmes techniques ont eu raison... des trente premières minutes du JT, uniquement ! Ouf ! En effet, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut est de retour à l'antenne, et avec son plus beau sourire.

La journaliste de 45 ans, radieuse et toute pimpante, retrouve l'antenne à 13h37. Les fidèles du JT de TF1 avaient patienté devant l'émission Reportages, en attendant un retour à la normale.

"Bonjour, ou re-bonjour dans cette situation complètement inédite pour le 13H et pour TF1. Ça y est, nous avons pu récupérer une partie de nos outils, alors qu'une panne réseau affecte toutes nos antennes et celles de LCI, lance Marie-Sophie Lacarrau, souriante et heureuse de voir le souci résolu. C'est pour cela qu'il y a quelques minutes nous n'avons pas pu vous proposer votre 13H à l'heure. Là, nous sommes en mesure de prendre l'antenne et on essaye de retrouver nos habitudes avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat."

Le 13 heures de TF1 victime d'un "énorme problème technique"

C'est avec un "Bonjour et bienvenue dans ce 13H... mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble" que Marie-Sophie Lacarrau a pris l'antenne à 13h ce jeudi 18 février 2021. "Aujourd'hui, c'est totalement inédit, nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre JT nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage", a-t-elle poursuivi, ajoutant que le JT était victime d'un "énorme problème technique".

"Je vous le dis, c'est totalement inédit. Je tenais par correction à prendre l'antenne, pour vous dire cela, et puis pour vous dire aussi que si ce problème devait se rétablir, nous reviendrons à l'antenne évidemment et vous proposerions votre journal de la mi journée, a-t-elle expliqué. En attendant je vous laisse avec l'émission Reportages, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dit à demain. Encore toutes nos excuses pour cet énorme problème technique que nous subissons comme vous."

Finalement, Marie-Sophie Lacarrau a pu assurer son JT dans les temps, ou presque.