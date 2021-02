Le JT de 13H de TF1 privé d'antenne : un gros problème technique empêche la diffusion

Une situation inédite ! Ce jeudi 18 février 2021, un mois et demi après son arrivée aux commandes du JT, Marie-Sophie Lacarrau annonce qu'exceptionnellement, TF1 ne diffusera pas le 13H à cause de problèmes techniques. La remplaçante de Jean-Pierre Pernaut s'explique face aux téléspectateurs et laisse place à l'émission Reportages...

"Bonjour et bienvenue dans ce 13H... mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble", lance la journaliste, annonçant la couleur. "Aujourd'hui, c'est totalement inédit, nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre JT nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage", poursuit-elle. Et pour cause, les équipes du journal télévisé de la Une rencontrent "un énorme problème technique". "Alors croyez-le bien, nous en sommes totalement désolés nous vous prions de vous en excuser, nous allons devoir en rester là", ajoute Marie-Sophie Lacarrau.